Bolsonaro culpa repórteres por aglomeração, limpa nariz com braço e cumprimenta idosa

O presidente Jair Bolsonaro culpou os repórteres por estarem ‘provocando aglomerações’. Em seu twitter, Bolsonaro, que neste feriado descumpriu as orientações de isolamento recomendas pelas autoridades de saúde, escreveu que ao retornar do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, “parou para comprar um medicamento na drogaria Rosário. Contrariando as normas de saúde, os repórteres se aglomeraram”, afirmou.

(Foto: Reprodução)

Em frente ao estabelecimento, Bolsonaro ouviu gritos de apoio, ‘fique em casa’, mas houve pessoas que bateram panela e criticaram o presidente. Pela segunda vez em dois dias, ele descumpriu o isolamento social, em decorrência da pandemia do coronavírus.

Bolsonaro estava sem máscara de proteção. Em um vídeo publicado pelo Portal G1, registradas pelo cinegrafista João Raimundo, da TV Globo, ele chega a limpar o nariz com o braço e logo em seguida cumprimentar uma idosa.