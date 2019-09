Bolsonaro diz que apoiador ficará desempregado por causa do 'bafo'; assista

Foto: Reprodução

No já tradicional contato que tem com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (27), que um deles, com quem tirou uma selfie, ficaria desempregado "só pelo bafo". O comentário foi feito a um dos seguranças, e registrado na live feita pela própria equipe do presidente.

No início da gravação, o homem pede ajuda ao presidente e depois diz que quer ajudá-lo a "colocar o Brasil no top do turismo", ao que acaba ignorado por Bolsonaro.

Aos 2 minutos, é possível ver o seguidor clamando por ajuda e depois tirando a selfie ao lado do presidente. "Turismo, me ajuda Bolsonaro, por favor", afirma o homem, não identificado. "Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo", comenta o seguidor.

É nesse momento que Bolsonaro vira e para um segurança: "Só pelo bafo não vai ter emprego, né?" O presidente então ri e volta a distribuir autógrafos.

Momentos depois, o homem alvo do insulto ainda volta a elogiar Bolsonaro: "O senhor é maravilhoso. (...) O senhor tem Deus no coração Bolsonaro. O senhor é demais. (...) Ideal, o senhor veio para salvar o Brasil", comenta o seguidor, que continua sendo ignorado pelo presidente.

No final do vídeo, Bolsonaro ainda autografa uma camisa do apoiador, mas tentando manter maior distância do homem, que pede para o presidente ler uma carta escrita por ele. "Eu te imploro, você lê Bolsonaro?", mas o presidente ignora mais uma vez.

Assista ao vídeo.