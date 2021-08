Bolsonaro envia ao Senado pedido de impeachment do ministro Alexandre Moraes

Em nome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), funcionários do Palácio do Planalto levaram ao Senado Federal o documento com o pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi o responsável por receber o pedido no fim da tarde desta sexta-feira (20).

No último dia 14, Bolsonaro afirmou que pediria a abertura de processo nesta semana, sob o argumento de que Moraes e o ministro Luis Roberto Barroso extrapolam os limites da Constituição. Até o momento, apenas o processo contra Moraes foi entregue.

Segundo o G1, o documento de 102 páginas assinado por Bolsonaro e pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, pede a destituição de Alexandre de Moraes da condição de ministro do STF e a uma inabilitação para exercício de função pública durante oito anos.

Moraes foi o responsável por determinar a inclusão do presidente como investigado no inquérito das "fake news". O ministro atendeu ao pedido aprovado por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em razão dos ataques de Bolsonaro à urna eletrônica e ao sistema eleitoral.