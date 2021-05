Bolsonaro fala para apoiador com cabelo black power: 'Tô vendo uma barata'

Nesta quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro falou para um apoiador com cabelo 'black power' que via uma “barata” no cabelo dele. A frase foi dita em tom de brincadeira durante encontro do presidente com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. A conversa era transmitida por um canal através de uma rede social.

A piada aconteceu após o homem pedir para tirar uma foto com o presidente. Bolsonaro, então, olhou para o cabelo do apoiador e disse aos risos: "Tô vendo uma barata aqui.”

Na terça-feira (4), Bolsonaro já havia feito comentários sobre o cabelo 'black power' de um outro apoiador. Ao avistar o homem, o presidente falou, também em tom de galhofa: "O que que você cria nessa cabeleira aí?". Também rindo, o homem respondeu: "Tem muita coisa”. Em seguida, os dois tiraram uma fotografia.

Confira o vídeo da situação nesta quinta: