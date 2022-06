Bolsonaro faz motociata em Orlando e discursa ao lado de foragido da Justiça

O presidente Jair Bolsonaro reuniu cerca de 350 motociclista para uma motociata em Orlando, nos Estados Unidos, neste sábado (11). O ponto de partida do grupo foi uma igreja evangélica, onde, um pouco antes, o presidente brasileiro havia feito um discurso.

"O que mais peço a vocês é orações, entendimento, porque nós não podemos errar. Creio que aquela primeira frase do livro de João 8:32 já é uma realidade. A verdade. Outra [frase] que diz que por falta de conhecimento meu povo pereceu. Eu entendo que vocês hoje já entendem o que é a política de verdade no Brasil", disse.

Bolsonaro esteve acompanhado do blogueiro Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira. Investigado no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, ele fugiu do país após ter sua prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro viajou aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, que aconteceu em Los Angeles. O chefe do Executivo brasileiro também participou de um encontro bilateral com o presidente americanos, Joe Biden.

A presença de Bolsonaro em Orlando também marcou a inauguração de um vice-consulado do Brasil.