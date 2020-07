Bolsonaro mostra caixa de cloroquina para emas do Alvorada

Após mostrar a hidroxicloroquina para seus apoiadores durante manifestação, agora o presidente Jair Bolsonaro exibiu, nesta quinta-feira (23), o medicamento para as emas com quem convive no Palácio da Alvorada.

Há três semanas, o presidente vem afirmado que está com covid-19 e que usa a hidroxicloroquina para se tratar, mesmo sem comprovação científica que funcione. Nessa quinta-feira, o maior estudo brasileiro sobre o tema reforçou que o medicamento não funciona contra a doença.

Devido ao isolamento, o presidente vem trabalhando da Alvorada e, no final da tarde, costuma caminhar pelos arredores do local. Nesses passeios, ele acabou sendo bicado, por duas vezes, pelas emas quando tentou ter algum tipo de contato com o animal.

Mas, nessa quinta-feira, Bolsonaro quebrou o isolamento e passeou de moto. Sem utilizar máscara, o presidente conversou com funcionários da limpeza que trabalhavam no gramado do local. O uso da máscara é apontado por médicos como uma forma de evitar o contágio com o novo coronavírus.