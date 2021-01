Bom Jesus dos Navegantes: multidão na terra e no mar em 1996

Multidão na terra e no mar na festa de Bom Jesus dos Navegantes em 1996

(Foto: Marcelo Tinoco/Arquivo CORREIO)

A imagem do Bom Jesus dos Navegantes embarcada na Galeota Gratidão do Povo em 1º de janeiro de 1996 serve para lembrar que 2021 começou com mudanças nas festas populares de Salvador. Sem procissão marítima para evitar aglomeração - inclusive no mar -, a imagem do santo seguiu em procissão da Boa Viagem até a Conceição da Praia, mas não por água.

Este ano, foi uma viatura do Corpo de Bombeiros que fez a condução da imagem , saindo pela Avenida Luiz Tarquínio. A Galeota Gratidão do Povo é a embarcação que, oficialmente, conduz a imagem no primeiro dia do ano desde 1892.

Todos os anos, a festa de Bom Jesus dos Navegantes começa na última semana de dezembro. A Galeota entra em ação no dia 31 de dezembro, à tarde, logo após a missa do embarque. O horário varia um pouco de acordo com a alta ou baixa da maré. No dia seguinte, pela manhã, retorna à Boa Viagem trazendo a imagem de volta. Por conta da pandemia de covid-19, as festas populares de Salvador foram suspensas.