Bombeiro é preso após furar abordagem e ameaçar PMs: 'Vão se arrepender'

Um soldado do Corpo de Bombeiros foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (14), na cidade de Nazaré, após ser flagrado dirigindo em alta velocidade, furar uma abordagem policial e desacatar os agentes que atuavam na ação.

Em vídeo que circulou nas redes sociais, é possível ver o homem se identificar como bombeiro militar e discutindo com os policiais, em meio a ameaças. Ele apresentava sinais de embriaguez.

"Me largue! Me largue, p..., eu sou bombeiro militar! Eu não sou cidadão, eu sou bombeiro militar. Me largue! Me largue, seu polícia! Me largue”, diz o homem aos berros. “Me largue, não toque em mim! Vocês vão se arrepender!", diz.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia comunica que, de acordo com informações do 14º Batalhão, unidade que atende à região, os PMs envolvidos no caso foram acionados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), após três veículos fugirem de um ponto de abordagem, seguindo em direção a Nazaré. Populares também registraram denúncias de haver ao menos dois veículos transitando em alta velocidade pelo centro da cidade.

“Equipes da PM realizaram buscas e conseguiram abordar um dos veículos indicados pelos policiais que fizeram o primeiro acionamento e pelas pessoas que entraram em contato pelo 190, ocasião em que o condutor do veículo abordado inicialmente se identificou como policial militar. Depois, o mesmo homem passou a se identificar não mais como policial, mas sim como bombeiro militar, embora em nenhum momento tenha apresentado qualquer documento comprobatório”, diz a PM.

Por ter dirigido em alta velocidade e pelo desacato aos policiais militares, o bombeiro foi conduzido à delegacia de Santo Antônio de Jesus para a adoção das providências cabíveis.

Procurado pelo CORREIO, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) reconheceu a identidade do bombeiro em questão e informou o afastamento das suas atividades no 20º Grupamento de Bombeiros Militar, em Bom Jesus da Lapa, onde é lotado. Ainda segundo a instituição, os fatos do ocorrido estão sendo “rigorosamente apurados”.