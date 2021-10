Bombeiros apresentam pilotos e aeronaves para garotos do Oeste baiano

Uma das guarnições do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) empregada no combate aos incêndios florestais que atingem a região Oeste ajudou um garoto de 14 anos a realizar o sonho de conhecer os pilotos e as aeronaves também empregadas na operação, nesta segunda-feira (18), em Ibotirama.

Na semana passada, André Luiz Novais, encantado com os voos dos aviões na comunidade onde ele mora, pediu aos bombeiros que estavam no terreno que tentassem convencer os pilotos a voarem mais baixo, já que ele queria filmar as aeronaves.

Comovidos com a gentileza do menino, que também escreveu para agradecer às equipes por terem debelado o incêndio, os militares não só deram atenção ao primeiro pedido, como também providenciaram uma surpresa ainda maior.

No início da manhã, com o trabalho em fase de monitoramento, viaturas do Corpo de Bombeiros buscaram André Luiz e Welton Vinícius, um colega dele, para conhecer o aeródromo de Ibotirama. As aeronaves e os pilotos já estavam no local.

Assim que chegaram, os dois meninos puderam olhar os aviões de perto, conversar com os pilotos, entrar na cabine e até acompanhar uma decolagem.

Logo após a visita, os garotos e os bombeiros se reuniram em um almoço de despedida, que foi cedido pela prefeitura do município. Os militares agradeceram aos meninos pela admiração e desejaram que eles sigam, no futuro, a profissão que mais admiram.