Bombeiros baianos auxiliam nas buscas por desaparecidos nas enchentes em Pernambuco

Um grupo com 12 bombeiros militares baianos foram enviados a Pernambuco para participar, a partir desta segunda-feira (30), da “Operação Recife”, de buscas a pessoas desaparecidas nos bairros de Monte Verde e Milagres.

A equipe [e formada mergulhadores autônomos, além de especialistas em Busca e Resgate de Estruturas Colapsadas (Brec) e em Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Bresc), que têm o apoio de uma cadela farejadora.

“Estamos à disposição da sociedade pernambucana e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. A chuva por aqui ainda não parou e tem muitas áreas com rios bastante elevados. O cenário ainda se mostra bastante instável e as buscas permanecem incessantemente, pois muitas pessoas ainda estão desaparecidas”, explicou o tenente-coronel BM Gabriel Penna, que comanda a operação.

(Divulgação/CBMBA)

Em fevereiro deste ano, uma equipe também com 12 bombeiros militares baianos atuou por nove dias em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, após a área ser atingida por fortes chuvas.

Catástrofe

O número de mortes provocadas pelas chuvas em Pernambuco subiu para 91 pessoas nesta segunda-feira (30). Além disso, pelo menos 26 pessoas seguem desaparecidas apenas no Recife e em Olinda, segundo dados oficiais do governo de Pernambuco. Os dados foram atualizados no fim da manhã desta segunda e são referentes até às 8h.

Os outros sete óbitos foram confirmados pelas Defesas Civis do Estado e municípios entre a noite de domingo e a manhã da segunda-feira. As forças de segurança do Estado estão atuando em pelo menos sete pontos de deslizamento de barreiras no Grande Recife.

A capital foi a que mais registrou mortes, em quase sua totalidade por deslizamentos de barreiras. Segundo balanço da Prefeitura do Recife, divulgado ainda no domingo, à noite, foram 33 óbitos. Desses, 29 confirmados como moradores do Recife pela Secretaria de Saúde do Recife.

Também há registro de 3.957 desabrigados, sobretudo nos municípios da RMR da Mata Norte. O grande impacto causado pelas chuvas levou nove municípios a decretar situação de emergência: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré da Mata, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho e São Vicente Ferrer.