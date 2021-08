Bombeiros combatem incêndio florestal que já dura uma semana no norte da Bahia

Dezoito bombeiros militares estão atuando no combate a um incêndio florestal nas localidades de Mandarino, Baixão do Jacu, Bandeira de Baixo, que ficam na divisa entre as cidades de Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes, no norte do estado. O fogo já dura uma semana.

Nesse sábado (14), sexto dia de combate, os militares foram divididos em três frentes de trabalho. Duas retroescavadeiras e três caminhões pipa foram disponibilizados pelas prefeituras de Campo Alegre de Lourdes e de Pilão Arcado.

Os militares também utilizam equipamentos como mochilas costais, foices, pás e enchadas para o combate. A área é de difícil acesso e os ventos fortes, dificultam o trabalho das guarnições.

Os bombeiros estão analisando a possibilidade de realizar o combate também por via aérea. As informações são da assessoria do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).