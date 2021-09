Bombeiros controlam chamas e evitam incêndio na nascente do Rio dos Angicos

Após horas de combate sob altas temperaturas e baixa umidade, bombeiros militares conseguiram evitar que a área da nascente do Rio dos Angicos, em Baianópolis, fosse atingida por um incêndio florestal. As chamas registradas na cidade há alguns dias chegaram até as proximidades do local, mas foram controladas antes que pudessem oferecer riscos à população e à localidade.



Considerado como um dos principais pontos turísticos da região Oeste, o Rio dos Angicos é conhecido pela beleza e é um atrativo para turistas de diversas regiões. A importância turística fez com que os bombeiros seguissem mata adentro, mesmo no fim de semana, para evitar qualquer dano ao ecossistema.

Nos últimos dias, o combate aconteceu na altura da Fazenda Lagoa Velha, no Povoado de Barbosa. Dez militares atuam no local. Entre os equipamentos utilizados por eles estão mochilas costais com água e soprador costal. Os equipamentos chegam a pesar cerca de 21 kg e 10 kg, respectivamente, e são carregados por quilômetros de distância.