Bombeiros controlam três focos de incêndio florestal em Luís Eduardo em um só dia

Três incêndios em áreas de vegetação foram controlados por equipes do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM-17º GBM), nesta segunda-feira (13), em Luís Eduardo Magalhães. As queimadas foram registradas nos bairros Florais, Jardim Paraíso 2 e Cidade Alta. No último caso, o fogo atingiu uma área de preservação ambiental e as labaredas chegaram à altura de mais de dois metros.

Em todas as ocorrências, os bombeiros militares utilizaram técnicas de combate a incêndio florestal para debelar as chamas. Os dois primeiros incêndios se propagaram próximo a regiões habitadas mas, devido à precisão nas técnicas aplicadas e rapidez das ações dos militares, ninguém ficou ferido.