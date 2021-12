Bombeiros resgatam cobra em pátio de agência bancária em Barreiras; veja vídeo

Bombeiros militares do 17º GBM/Barreiras resgataram uma cobra que apareceu no estacionamento de uma agência bancária, nesta quarta-feira (1), em Barreiras. De acordo com os agentes, o animal media cerca de um metro de comprimento e foi encontrado por pessoas que estavam no local.

Antes da chegada da equipe, a cobra estava no parachoque de um carro. Minutos depois, se escondeu em uma brecha que havia no piso do estacionamento. Foi preciso quebrar parte do concreto e esperar que a cobra saísse para realizar a captura.

Depois de várias tentativas, a equipe conseguiu alcançar o animal e o levou de volta à natureza.