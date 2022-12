Bora pro Bora Bora? Hit do Polêmico não aumentou número de clientes de motel

Mais que poesia, uma convocação: "bora pro Bora Bora?" pergunta 'Oh Polêmico' em um dos hits de pagode baiano mais tocados em 2022. O Bora Bora citado não é a ilha na Polinésia Francesa, mas sim um motel na avenida Edgard Santos, em Salvador.

O sucesso transformou o estabelecimento em um dos mais conhecidos do ramo em Salvador. Apesar disso, não refletiu no aumento do número de clientes.

"Tivemos impacto apenas no número de seguidores nas redes sociais, mas o movimento seguiu o mesmo do passado. Um cliente ou outro chega a comentar que veio por causa da música, mas nada significativo ao ponto de aumentar os números", revela Leandra Venas, gerente do estabelecimento.

Segundo Leandra, o ano de 2022, na verdade, foi ruim para todo o setor moteleiro. "Todos os colegas do ramo tem sentido uma queda no movimento, mas não sabemos exatamente o motivo", disse.

No caso do Bora Bora, o maior atrativo nem é a música, mas a localização próxima a avenida Paralela.

Clipe foi gravado no motel

O lançamento da música foi uma surpresa para os funcionários e donos do Bora Bora. Eles só souberam da homenagem após o lançamento do hit.

"Não sabíamos da composição. Ao descobrirmos, os empresários do artista entraram em contato conosco. Nós gostamos da música, tanto que disponibilizamos algumas suítes para a gravação do vídeo clipe", conta Leandra.