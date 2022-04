Borel faz gol e é expulso, mas Bahia vence o Náutico e segue líder da Série B

Na noite em que conquistou o seu primeiro triunfo fora de casa na Série B ao vencer o Náutico, nesta sexta-feira (15), por 1x0, no estádio dos Aflitos, o Bahia teve o garoto Douglas Borel como grande personagem do duelo. Foi dele o gol que garantiu os três pontos para o Esquadrão - o primeiro como profissional -, mas na comemoração o lateral recebeu o segundo amarelo, foi expulso com apenas 12 minutos, e deixou o Esquadrão com um homem a menos.

Apesar da inferioridade numérica em boa parte do jogo, o Bahia conseguiu se segurar bem e poderia ter voltado de Recife com um placar ainda maior. Os seis pontos somados na Série B, garantem ao tricolor a liderança do Brasileirão após duas rodadas.

O Esquadrão agora vai mudar o foco para a Copa do Brasil. Nesta terça-feira (19), o time encara o Azuriz-PR, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

DO CÉU AO INFERNO

Sem os atacantes Rodallega e Matheus Davó, ambos machucados, o técnico Guto Ferreira apostou em um ataque com maior mobilidade e escalou Vitor Jacaré ao lado de Raí e Marco Antônio. O jogo começou com muitas disputas no meio-campo e poucas chances claras de gol.

Apoiado pela torcida, o Náutico tentou assustar o goleiro Danilo Fernandes e chute forte de Júnior Tavares que foi para fora. Diante da dificuldade do tricolor para segurar a bola no meio-campo, o Timbu fazia pressão utilizando, principalmente, os jogadores de lado de campo.

A situação do Esquadrão só melhorou aos 12 minutos. Quando conseguiu encaixar contra-ataque, Marco Antônio descolou belo passe para Douglas Borel. O lateral direito invadiu a área e soltou a bomba na saída do goleiro, marcando um golaço para o Bahia.

Apesar da vantagem no placar, o Esquadrão ficou em inferioridade numérica já que na comemoração, Borel tirou a camisa. Como já tinha cartão amarelo, ele levou o segundo e foi expulso. Para tentar ajustar o sistema tático, Guto Ferreira tirou Daniel e colocou Jonathan em campo.

Com um jogador a mais, o Náutico se lançou ao ataque e passou a pressionar o Bahia ainda mais. O tricolor então adotou a estratégia de se defender e aproveitar o erro pernambucano para puxar em contra-ataque. Aos 22 minutos, Jacaré disparou em velocidade e mesmo disputando com o marcador conseguiu finalizar. Lucas Perri fez a defesa e evitou o segundo gol tricolor.

Aos 41 minutos, o Náutico quase chegou ao empate quando Ewandro recebeu livre o cruzamento na pequena área, mas errou a finalização. A resposta do tricolor veio com a bola na rede em chute de Marco Antônio, aos 48 minutos, mas a arbitragem marcou impedimento. O jogador do Bahia estava em posição legal.

TRIUNFO GARANTIDO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e o panorama da partida seguiu bem parecido com o da primeira etapa, com o Náutico presente no campo de ataque e o Esquadrão buscando o contra-ataque.

Isolado no ataque, Vitor Jacaré ficou encaixotado entre os marcadores e com muita dificuldade para desenvolver as jogadas. A partir dos 18 minutos, o jogo saiu do controle da arbitragem com muita discussão entre os jogadores dos dois times. O juiz precisou aplicar cartões para contornar a situação. Guto Ferreira aproveitou a parada e colocou Ronaldo e Emerson Santos na partida.

A partir dos 27 minutos os dois times voltaram a ficar com o mesmo número de atletas quando Djavan fez falta dura em Emerson Santos, recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso. Mas foi o Náutico quem quase chegou ao empate. A falta cobrada por Jean Carlos tinha endereço certo, mas, Danilo Fernandes se esticou todo e salvou.

No duelo aberto, o Bahia tentou responder na jogada em velocidade construída por Raí, mas Rildo pegou mal na bola e o chute de fora da área passou longe do gol. A partida teve emoção até o último minuto. Em nova cobrança de falta, Jean Carlos voltou a exigir boa defesa de Danilo Fernandes.

Mas o Bahia voltou a mostrar segurança defensiva e nem mesmo os seis minutos de acréscimos foram suficientes para tirar do Esquadrão o segundo triunfo na Série B do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Náutico 0x1 Bahia - Série B (2ª rodada)

Náutico: Lucas Perri, Hereda, Bruno Bispo, Camutanga e Júnior Tavares; Djavan, Rhaldney (Ralph), Eduardo (Pedro Vitor) e Jean Carlos; Evandro (Leandro Carvalho) e Kieza (Léo Passos). Técnico: Dudu Capixaba (interino)

Bahia: Danilo Fernandes; Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick (Ronaldo), Rezende e Daniel (Jonathan) (Didi); Raí, Vitor Jacaré (Emerson Santos) e Marco Antônio (Rildo). Técnico: Guto Ferreira

Local: estádio dos Aflitos (Recife-PE)

Gol: Douglas Borel, aos 12 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Hereda, Pedro Vitor, Kieza (Náutico); Daniel, Rezende, Alexandre Faganello (Bahia)

Cartão vermelho: Douglas Borel (Bahia); Djavan (Náutico)

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Leila Naiara Moreira da Cruz (trio do Distrito Federal)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)