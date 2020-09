Botafogo x Bahia: veja como assistir, escalações e desfalques

Em situação delicada no Brasileirão, o Bahia volta a entrar em campo pela Série A. Nesta quarta-feira (30), o tricolor encara o Botafogo, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto é atrasado da 1ª rodada do Brasileirão.

Sem vencer há nove jogos, o Bahia é o atual lanterna da Série A e precisa da vitória para não só para quebrar o jejum como também para sair da zona de rebaixamento. Se ganhar, vai para 16º lugar. O Botafogo também vive situação complicada: soma apenas 11 pontos e está na 18ª colocação, dentro do Z4. Não vence há oito partidas no campeonato.

Confira as informações necessárias para acompanhar a partida:

Bahia

O time tem o retorno do lateral direito Nino Paraíba, que cumpriu suspensão. Em compensação, os atacantes Élber e Gilberto têm problemas médicos e são dúvidas.

Quem está fora: João Pedro (joelho), Zeca (problemas pessoais).

Dúvidas: Élber (coxa), Gilberto (joelho esquerda)

Provável escalação:

Botafogo

O técnico Paulo Autuori tem problemas em praticamente todos os setores para montar o Botafogo que recebe o Bahia.

Assim como na rodada passada, quando empatou com o Atlético-GO por 1x1, o treinador não vai contar com o goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o meia japonês Honda. O trio está vetado pelo departamento médico.

Outro que está fora é o lateral esquerdo Guilherme Santos. Ele ainda se recupera de lesão e não tem condição de entrar em campo.

Por outro lado, Paulo Autuori terá à disposição o volante Caio Alexandre, recuperado da dor que vinha sentindo no tornozelo.

Desfalques: Lucas Barros (cirurgia no joelho), Marcinho (cirurgia no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa esquerda), Gatito (coxa) e Marcelo Benevenuto (coxa) e Honda (tornozelo).

Pendurados:

Provável escalação: Diego Cavalieri, David Sousa, Rafael Foster e Kanu; Kevin, Renteria, Caio Alexendre Bruno Nazário e Victor Luís; Kalou (Pedro Raul) e Matheus Babi.

Transmissão: Rede Bahia e Premiere

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior (trio do Distrito Federal).

VAR: Wagner Reway (PB), auxiliado por Christiano Gayo Nascimento (DF) e Ciro Chaban Junqueira (DF).