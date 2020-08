Boteco De Passagem reabre no Horto Florestal; veja fotos

O De Passagem, boteco dos mais tradicionais da cidade, reabriu suas portas nesta segunda-feira (10), conforme decreto da Prefeitura que autoriza o funcionamento de bares e restaurantes.



Instalado há 24 anos na Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal, o local é ponto de encontro de muitas gerações de clientes cativos, que valorizam o clima familiar e despretensioso do lugar.



Sobre os tradicionais sambinhas nos sábados á tarde, Wagner Miau, sócio do espaço ao lado de Roni César, entrega: “Esperamos ansiosos que esse momento chegue logo, mas vamos priorizar a segurança de todos os nossos clientes”.



O De Passagem ficou mais de cinco meses sem funcionar e, para a reabertura, readequou a estrutura, seguindo protocolos sanitário exigidos pela Prefeitura de Salvador e as medidas de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Roni César (Fotos de Elias Dantas/Alô Alô Bahia) Roni César e Tenente Coronel Albuquerque André Portela, Andrea Carvalho e Yto Cardoso Roberta Bento e Patrícia Viana Funcionários