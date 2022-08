Boticário capacita mulheres que buscam se redescobrir na maturidade

O Boticário comemora 45 anos de história. Para celebrar o aniversário, uma série de ações e iniciativas estão programadas, entre elas, o lançamento de uma capacitação gratuita em empreendedorismo que visa formar mais de 1600 mulheres a partir de 45 anos, que desejem abrir o próprio negócio ou se redescobrir profissionalmente na maturidade. A ação é uma parceria com a Maturi, plataforma pioneira e referência em ações com impacto direto no mercado de trabalho para o público maduro. As inscrições já estão abertas e mulheres de todos os estados do país podem se candidatar acessando http://maturi.in/boticario.

Com carga horária de 100 horas e 6 meses de duração, a iniciativa “Novos começos com Boticário: capacitação em empreendedorismo para mulheres 45+” oferecerá aulas com professores do mercado, que trarão experiências, vivências e muita prática aos alunos. Além disso, o programa também contará com palestras e participações em módulos de executivas do Grupo Boticário.

“Sabemos que 78% das pessoas com mais de 45 anos já perderam alguma oportunidade por causa da idade, por isso, oferecemos essa capacitação para aquelas que desejam se redescobrir profissionalmente e abrir seu próprio negócio”, explica Renata Gomide, diretora de marketing do Grupo Boticário. “Além da parceria com a Maturi, trazemos ao nosso lado a Geração Botik, grupo de mais de 100 mulheres maduras capacitadas para se tornarem influenciadoras digitais, que nos provam diariamente que sempre é tempo de recomeçar. Agora, ao completar 45 anos de história e atingir a idade madura, nós do Boticário temos ainda mais certeza de que esse é só o começo e não vamos parar. Seguiremos trabalhando para que as mulheres tenham cada vez mais espaço e se tornem protagonistas de suas vidas”, finaliza.

O curso acontecerá em duas etapas: na primeira, 120 mulheres serão selecionadas para participar da primeira turma do curso, que acontecerá de outubro de 2022 a abril de 2023. Além de um workshop de abertura ao vivo, com 2h30 de duração, para integração das participantes, as selecionadas para essa fase inicial terão acesso a momentos online, também ao vivo, para tirar dúvidas após cada módulo do curso, além de uma aula especial com mentora de carreira especializada em transição de profissionais. Além disso, essa turma participará de um encontro final para apresentação dos projetos desenvolvidos durante a capacitação e que contará com a presença de convidados especiais: empreendedores inspiradores e representantes do Boticário, que acompanharão todo o curso a fim de trocar conhecimentos e apoiar a evolução da turma.

Outras 1500 mulheres serão selecionadas para a segunda turma do curso,que será oferecido no formato 100% online, por meio do acesso aos conteúdos gravados, disponíveis no hub de capacitações da Maturi.

As inscrições vão até o dia 30 de setembro e podem participar mulheres cisgêneros ou transgêneros a partir dos 45 anos pelo site http://maturi.in/boticario. Para se inscrever, basta clicar no botão 'Inscreva-se aqui' e preencher o formulário. O curso terá início no mês de outubro.

A marca também patrocinará a 5ª edição do Maturi Fest, maior festival de trabalho e empreendedorismo focado no público maduro, que acontece no formato híbrido entre os dias 17 e 20 de agosto, na Fundação Álvares Penteado (FECAP), com um painel sobre empreendedorismo na maturidade. Para se inscrever no evento, basta acessar https://www.maturifest.com.



Serviço

Novos começos com Boticário: capacitação em empreendedorismo para mulheres 45+

Período de inscrições: 8 de agosto a 30 de setembro

Onde e como se inscrever: no site http://maturi.in/boticario,clicando no botão “inscreva-se aqui” e preenchendo o formulário

Quem pode se inscrever: mulheres cisgêneros ou transgêneros a partir de 45 anos

Quando o curso começa: Outubro de 2022

Carga horária: o curso será 100% online, com carga horária de 100 horas e 6 meses de duração.