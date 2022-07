Botijões que seriam comercializados ilegalmente são apreendidos em Ilhéus

Treze botijões que seriam usados na comercialização ilegal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) foram apreendidos em uma ação que cumpriu três mandados de busca e apreensão em Ilhéus, no sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (28).

O caso aconteceu no bairro do Banco da Vitória. A investigação realizada pela unidade policial apontou para a comercialização desses produtos sem as devidas autorizações legais.

"’Cumpre ressaltar que o comércio ilegal de Gás Liquefeito de Petróleo configura crime contra a ordem econômica", informou a delegada Katiana Amorim, coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).

Os produtos apreendidos estão à disposição do juízo criminal competente. Foi instaurado um Inquérito Policial para apurar os fatos.