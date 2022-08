Botox pode ser usado para curar fissura anal; entenda

Amado por anônimos e famosos, o botox faz sucesso entre todas as idades e sua função mais conhecida é estética: amenizar rugas. Mas o que pouca gente sabe, é que a toxina botulínica, proteína produzida por uma bactéria, pode ajudar pacientes em um outro tipo de desconforto muito mais grave. O botox é um dos procedimentos recomendáveis para o tratamento de fissuras anais, que possui recuperação muito mais rápida do que a cirurgia.

A autônoma Edneia Santana, 42, sofreu durante cerca de dois meses com desconfortos por conta de uma fissura no ânus. Para tentar resolver o problema sem precisar passar por um procedimento mais complexo, a paciente utilizou diversos cremes e pomadas para tratar o problema. Mas nada adiantava e ela continuava a sentir fortes dores ao sentar e evacuar.

Fissuras anais são pequenos cortes ou feridas localizados na borda anal, a parte externa do canal do ânus. Sua ocorrência está ligada ao ritmo intestinal do paciente, podendo ser desenvolvida em casos de força ao evacuar ou episódios de diarréia. “Pode ser por conta de uma constipação de fezes muito endurecidas que causem lesão da mucosa ou diarréia muito intensa. Sendo mais associada a prisão de ventre”, explica a médica coloproctologista do Serviço Estadual de Oncologia (Cican), Glicia Abreu.

Quando os medicamentos não fizeram efeito para o problema de Edneia, sua médica indicou que ela passasse pelo procedimento com botox para ajudar na cicatrização da fissura. “No início eu achei curioso, nunca tinha ouvido falar disso”, relembra a autônoma. A toxina botulínica, quando aplicada, age no relaxamento do esfíncter, músculo que controla o grau de amplitude do orifício.

A contração do esfíncter é uma consequência da fissura, que dificulta a cicatrização devido ao enrijecimento muscular. É aí que entra o botox, responsável por fazer o relaxamento da musculatura e auxiliar na cicatrização. “Como a toxina é utilizada para relaxar a musculatura e tirar rugas e sabemos que o que mantém a fissura é uma hipertonia [tensão], se usa a toxina para ajudar na cicatrização”, explica a médica Glícia Abreu.

O procedimento é feito em consultório, dura cerca de 15 minutos e não há necessidade de anestesia geral. A utilização do botox faz com que muitos pacientes não precisem se submeter à cirurgia. “Geralmente quando vamos tratar a fissura com cirurgia, é preciso tirar uma pequena parte do músculo [esfincterotomia]. Então, com a aplicação do botox, poupamos o paciente de passar pelo procedimento cirúrgico", diz a coloproctologista Fernanda Coelho.

Outra diferença da cirurgia é que o botox não é eterno. A aplicação costuma durar entre três e seis meses, tempo que costuma ser suficiente para que a fissura cicatrize. Mas a médica Fernanda Coelho afirma que, em casos específicos, mais aplicações podem ser necessárias. Não há contraindicações para a realização do procedimento.

“Como o botox tem um tempo de ação, tem alguns casos em que precisamos repetir [...] Se um paciente que teve a fissura pela primeira vez realiza o procedimento e depois melhora a alimentação, aumenta a ingestão de água, é difícil que ocorra uma nova fissura”, explica. A aplicação do botox para curar fissuras anais custa em média R$1.500.

Outro ponto levantado pela coloproctologista Glícia Abreu é que a cirurgia pode fazer com que o paciente desenvolva incontinência fecal. Com a o botox isso também pode acontecer, mas a consequência é temporária, já que a aplicação só dura alguns meses. “A cirurgia é muito boa, mas o paciente pode ter a incontinência fecal como complicação. Em cerca de 14% das cirurgias isso acontece”, afirma.

Boa alimentação evita ocorrência de fissuras

Ter uma alimentação rica em fibras e ingerir água com frequência pode evitar a ocorrência de fissuras anais. “É importante que as pessoas comam alimentos ricos em fibras para que as fezes saiam macias. Principalmente as fibras solúveis, que estão presentes na aveia e frutas cítricas. O ideal é que seja ingerido entre 20 a 35 gramas por dia”, explica Glícia Abreu.

Mas ela faz um alerta para que a ingestão de água não seja descontrolada, afinal, tudo em excesso pode causar mal. “Além das fibras, é preciso associar ao líquidos, mas não tem que ser uma quantidade muito grande”, acrescenta.

A médica explica que o ideal é que as pessoas bebam 30ml de água por quilo durante o dia. Isso significa que, para alguém de 60 quilos, sejam ingeridos dois litros de água diariamente.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.