Bracell lança projeto para formação de jovens mobilizadores culturais no Recôncavo; veja como participar

As inscrições para o Cultura.Rec, projeto de formação de jovens agentes mobilizadores culturais, moradores das sedes e zonas rurais de Santo Amaro e São Sebastião do Passé, no Recôncavo baiano, estão até esta sexta-feira (15).

A iniciativa, realizada pela Bracell, em parceria com o Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria), vai capacitar jovens de 15 a 29 anos para desenvolverem projetos culturais junto a organizações sociais dos locais em que vivem.

“O Cultura.Rec contará com seis módulos temáticos, com 20 horas cada. Por meio de todo o conteúdo que vamos oferecer, buscamos mobilizar e fortalecer as juventudes e associações culturais locais para uma atuação articulada e colaborativa”, afirma Amanda Quenupe, especialista em Responsabilidade Social da Bracell.

Os encontros serão online e eventualmente presenciais. As aulas irão abordar desde temas relacionados à formação política e cidadã até elaboração de projetos e auto-organização juvenil.

A formação terá uma carga horária de 120 horas e todos os participantes receberão certificado. Para se inscrever, basta acessar o link (clique aqui).