Brandon Lee, filho de Bruce Lee, morreu em acidente semelhante ao causado por Alec Baldwin

A morte acidental da diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42 anos, durante as gravações do filme "Rust", após disparo de arma de fogo efetuado pelo ator Alec Baldwin, 63, é semelhante ao caso que vitimou o ator Brandon Lee, filho de Bruce Lee, em 1993.

O ator Brandon Lee, filho do também ator Bruce Lee, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo carregada incorretamente, durante as gravações do filme "O Corvo", na Carolina do Norte. Ele foi atingido por um tiro na barriga pelo ator Michael Massee.

Brandon Lee chegou a ser levado para o hospital, mas morreu cerca de 12 horas depois. A morte foi confirmada na madrugada de 31 de março.

A arma cenográfica devia estar carregada com bala de festim, que não tem pólvora, nem detonador. Porém, a arma utilizada durante a gravação tinha um cartucho com duas balas comuns, e quando o disparo de festim foi efetuado, a outra bala saiu do cano da pistola e atingiu o ator.

Em "O Corvo", adaptação de HQ de mesmo nome, Lee interpretava o protagonista Eric Draven, um cantor que é assassinado e em seguida é revivido por um corvo sobrenatural.

Após a morte de Brandon Lee, as gravações foram concluídas por dublês e amigos do ator. O filme foi lançado em maio de 1994, após conversas do diretor Alex Proyas com a mãe de Brandon, Linda Lee Caldwell, e a noiva dele, Eliza Hutton.

Caso envolvendo Alec Baldwin

Nessa quinta-feira (21), durante gravações realizadas no Novo México, Estados Unidos, o ator Alec Baldwin disparou uma arma de fogo cenográfica, matando a diretora de fotografia e ferindo o diretor de filme Joel Souza, 48.

Leia mais: Alec Baldwin atira contra duas pessoas em set de filmagens; mulher morre

Halyna Hutchins chegou a ser levada em um helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o diretor de filme foi atendido em uma unidade médica de Santa Fé e liberado.

Segundo a polícia local, a cena contava com o uso de uma pistola de apoio, quando esta foi disparada. Não houve prisões e o caso será investigado. "Nós estamos tentando determinar que tipo de projétil foi usado na arma de fogo", disse um representante da polícia.

O filme "Rust" é uma produção independente, e conta a história de um adolescente de 13 anos que é procurado após o assassinato acidental de um fazendeiro. Iniciadas em outubro, as gravações deveriam seguir até novembro. Agora, não se sabe quais serão os próximos passos.

"A produção foi interrompida por agora. A segurança do nosso elenco e da nossa equipe é nossa maior prioridade", informou a equipe de Baldwin à imprensa norte-americana. Baldwin também é coprodutor do filme.

Alec Baldwin é conhecido por atuar na TV americana desde 1980. Ele chegou a receber um Emmy pela participação no programa de comédia "Saturday Night Live", em que interpretava o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O ator também participou de filmes como "Missão Impossível" e "A Caçada ao Outubro Vermelho".

O elenco conta ainda com a atriz britânica Frances Fisher, conhecida por seu papel como Ruth DeWitt Bukater, a mãe de Rose (Kate Winslet) no filme "Titanic" (1997).