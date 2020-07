Brasil chega a 60.194 mortes por covid-19, diz consórcio de imprensa

O Brasil registrou 18.428 novos casos do novo coronavírus desde as 20 horas da terça-feira, 30. A soma de casos chega a 1 426.913, mostra levantamento realizado pelo consórcio formado pelo jornal O Estado de S. Paulo, G1, O Globo, Extra, Folha de S.Paulo e UOL .



O total de mortos está em 60.194, com 538 novos óbitos registrados desde as 20 horas da terça-feira, conforme o levantamento feito junto às secretarias estaduais de Saúde.

Desde então, CE, DF, GO, MG, MS, PE, RN, RR e SP divulgaram novos dados. Dentre eles, São Paulo é o que registrou a maior evolução em número de mortes e casos: 267 e 8.555, respectivamente. Ao todo, o estado registra 15.030 óbitos e 289.935 casos.