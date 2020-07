Brasil chega a 77.964 mortes por covid-19, diz consórcio

O Brasil tem 77.964 mortes por covid-19 confirmadas até as 8h deste sábado (18), de acordo com levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa usando dados das secretarias estaduais de Saúde. O balanço dessa manhã inclui números mais atualizados de dois estados desde o anterior, às 20h de ontem: Goiás e Roraima.

Além das mortes, os números consolidados mostram 2.049.140 casos da doença em todo país. No último balanço de sexta, eram 7.932 mortes, um aumento de 1.110 em 24 horas. Isso levou a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos sete dias para 1.058 óbitos, uma variação de 2% em relação aos dados contabilizados em 14 dias.

O Brasil levou quatro meses para chegar a 1 milhão de infectados, mas apenas 27 dias para dobrar o número.

Consórcio de veículos de imprensa

O balanço de óbitos e casos no Brasil é resultado da parceria entre jornalistas dos seis meios de comunicação, que uniram forças para coletar junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgar os números totais de mortos e contaminados. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia.



Mesmo com o recuo do Ministério da Saúde, que voltou a divulgar o consolidado de casos e mortes, o consórcio dos veículos de imprensa continua com o objetivo de informar os brasileiros sobre a evolução da covid-19 no País, cumprindo o papel de dar transparência aos dados públicos.

O consórcio de imprensa é composto por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.