Brasil confirma primeiro caso de coronavírus após contraprova de exame

A contraprova para o caso de coronavírus no Brasil teve resultado positivo, segundo o Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional que fez o exame. O caso foi relatado pelo Hospital Israelita Albert Einstein como suspeito de coronavírus na tarde da terça (25).

O primeiro caso do novo coronavírus no Brasil é de um homem de 61 anos, residente em São Paulo, com histórico de viagem para a Itália, na região da Lombardia (norte do país), a trabalho, sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro.

O paciente, segundo as autoridades, está bem, tem sinais brandos da doença e ficará em isolamento domiciliar.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reúne na manhã desta quarta-feira, 26, com secretários estaduais de saúde, para tratar sobre o primeiro caso confirmado de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil.

Iniciado na China em dezembro, o surto já tem cerca de 80 mil casos pelo mundo e mais de 2,6 mil mortes. Desde o fim da semana, a explosão de casos da Itália tem elevado o alerta global sobre a doença.