Brasil registra 130 mil novos casos de covid-19 em 24h, maior marca diária da pandemia

O Brasil confirmou 132.254 novos testes positivos de covid-19 nas últimas 24h. O número é o maior já registrado desde a chegada da pandemia no país, em março de 2020. De acordo com dados do consórcio de imprensa, a média móvel de casos está em alta desde 29 de dezembro e hoje ficou em 83.630, com aceleração de 575%.

Desde março de 2020, o Brasil teve 23.215.551 casos notificados da doença a partir de testes.

A variação é calculada comparando a média com o mesmo índice de 14 dias atrás. Se o valor ficar abaixo de -15%, indica tendência de queda; acima de 15%, aceleração; entre os dois valores, significa estabilidade.

Mesmo altos, esses números ainda podem estar subnotificados porque os dados da pandemia no Brasil ainda sofrem impacto do apagão nos sistemas do Ministério da Saúde, alvo de um ataque hacker em dezembro.