Brasil registra 133 mortes em 24h e total de óbitos chega a 800

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quarta-feira (8), que o Brasil registrou 133 mortes em decorrência do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com as confirmações, o país chegou a 800 fatalidades pela covid-19 - até a última terça-feira (7), eram 667 óbitos. O crescimento é de 19%.

Levando em conta os casos oficiais de contaminação, são 15.927. Como, no balanço da véspera, o Brasil tinha 13.717 infectados, é um aumento de 2.200 diagnósticos - 16%.

A taxa de letalidade, que compara a quantidade de casos confirmados com as mortes registradas, é de 5%. Em uma semana, esse índice subiu 42%, já que, no dia 1º de abril, era de 3,5%.

São Paulo segue sendo o estado com mais números de casos diagnosticados e mortes por causa do novo coronavírus: são 6.708 e 428, respectivamente. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 1.938 confirmações e 106 óbitos.

O mapa geral de mortes relacionadas ao vírus em cada estado do Brasil tem: Acre (2); Alagoas (2), Amapá (2); Amazonas (30); Bahia (15); Ceará (43); Distrito Federal (12); Espírito Santo (6); Goiás (7); Maranhão (11); Mato Grosso (1); Mato Grosso do Sul (2); Minas Gerais (14); Pará (6); Paraná (17); Paraíba (4); Pernambuco (46); Piauí (5); Rio Grande do Norte (11); Rio Grande do Sul (9); Rio de Janeiro (106); Rondônia (1); Roraima (1); Santa Catarina (15); São Paulo (428); Sergipe (4).

O único estado que não tem morte por covid-19 confirmada é o Tocantins.