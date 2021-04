Brasil registra 4.195 mortes por covid-19 em 24 horas, recorde de toda pandemia

O Brasil registrou, nesta terça (6), a marca de 4.195 mortes por covid-19, em 24 horas, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). O registro é equivalente a uma morte a cada 20 segundos.



De acordo com a plataforma Our World in Data, associada à Universidade de Oxford, apenas dois outros países já tiveram mais de 4.000 mortes em um mesmo dia: os Estados Unidos, em janeiro deste ano, e o Peru, em agosto de 2020, após a revisão de números represados.



Desde o começo de março, o Brasil é o país em que mais se morre por covid-19. Os Estados Unidos, em segundo lugar nessa lista, tiveram 515 óbitos na última segunda (5), dia em que o Brasil registrou 1.319.



No total 336.947 pessoas morreram no Brasil por causa do novo coronavírus. Ainda nesta terça, foram confirmados mais 86.979 casos, totalizando 13.100.580.



O alto número dessa terça foi puxado principalmente pelos dados do estado de São Paulo, que registrou mais 1.139 mortes, o maior número até o momento. De acordo com a secretaria estadual de Saúde, a atualização contém dados acumulados desde o feriado da última sexta-feira (2).



A Bahia registrou 122 mortes e 3.581 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,4%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta terça (6). No mesmo período, 3.805 pacientes foram considerados curados da doença (+0,5%).