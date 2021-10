Brasil tem 43,4% da população com ciclo vacinal anticovid completo

O Brasil tem 92,5 milhões de pessoas, ou 43,4% da população, com o ciclo vacinal completo contra a covid-19. A contagem é do Consórcio de Imprensa do qual o Estadão faz parte. Confira os dados sobre a pandemia do coronavírus e sobre o ritmo de imunização no menu Indicadores, no topo do terminal Broadcast, em Covid-19.

São 88.321.595 de pessoas (41,4%) que receberam a segunda dose do imunizante no Brasil e 4.233.383 (2%) que receberam a vacina da Janssen, de dose única.

No caso da primeira dose, 147.039.469 pessoas receberam a primeira dose, 68,9% do total da população.

No País, foram aplicadas 973.432 doses de reforço, sendo 90.748 nas últimas 24 horas.