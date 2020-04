Brasil tem mais de 25 mil casos de coronavírus, com 1.532 mortes

O Brasil passou da marca de 25 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Nesta terça-feira (14), Ministério da Saúde divulgou o novo balanço e anunciou que o país tem 25.262 casos confirmados da covid-19. Na segunda-feira (13), eram 23.423 pessoas. Ou seja, foram 1.832 diagnósticos em 24h, um aumento de 8%.

Entre as mortes pelo vírus, o Brasil registrou 1.532. Eram 1.328 óbitos anunciados na véspera, um crescimento de 15% (204 vítimas fatais) entre os dois dias.

Como nos levantamentos anteriores, São Paulo encabeça as listas de estados com maiores números de diagnósticos e de mortes: são 9.371 e 695, respectivamente. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 3.410 casos e 224 óbitos.

Apenas o estado de Tocantins não tem, até o momento, vítimas fatais pela covid-19. Já Amapá (com 356 casos por milhão de habitantes), Amazonas (353), Ceará (218), Distrito Federal (213), São Paulo (202), Rio de Janeiro (196) e Roraima (179) formam o grupo de estados considerados em situação de emergência - ou seja, quando a unidade federativa tem incidência 50% acima da média nacional, de 119 casos por um milhão de habitantes.

Do total de casos, 6.043 pessoas estão em estado grave. E, entre as 1.532 mortes, 73% ocorreram em pessoas com mais de 60 anos e 73% do total das vítimas apresentavam pelo menos um fator de risco.