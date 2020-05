Brasil ultrapassa 200 mil casos de covid-19, com 13.993 mortes

O Brasil já ultrapassou a marca de 200 mil casos da covid-19. O Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (14), que são 202.918 infectados com a doença no país, além de 13.993 mortes em decorrência do coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram notificados 844 novos óbitos, além de 13.944 diagnósticos. É o recorde no número de pacientes confirmados. Até então, a maior marca era da véspera, com 11.385.

No balanço anterior do governo, de quarta (13), Brasil tinha 188.974 contaminados com a covid-19, com 13.149 fatalidades. O crescimento de um dia para o outro é de 7,3% quanto aos casos e 6,4% em relação aos falecimentos.

O Ministério da Saúde também divulgou que o país tem 79.479 pacientes recuperados (39,2% do total de diagnósticos). Outras 109.446 pessoas estão em acompanhamento (53,9%). Há ainda 2 mil mortes estão em investigação.

Os cinco estados com o maior número de casos confirmados da covid-19 são São Paulo (54.286), Ceará (21.077), Rio de Janeiro (19.467), Amazonas (17.181) e Pernambuco (15.588).

Os mesmos cinco estados também lideram a listagem de mortes por causa do coronavírus, mas com ordem diferente: São Paulo (4.315), Rio de Janeiro (2.247), Ceará (1.413), Pernambuco (1.298) e Amazonas (1.235).