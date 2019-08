Brasileira é assassinada a facadas dentro de casa em Luxemburgo

Dione Streckert, 52, morta a facadas, dentro de casa, em Luxemburgo

(Reprodução/Facebook)

O Ministério Público de Luxemburgo, país de 600 mil habitantes situado entre França, Alemanha e Bélgica, investiga a morte a facadas da brasileira Dione Streckert, 52 anos, ocorrida no último domingo (11). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a polícia local, ela foi atacada em sua casa, no sábado (10), por volta das 18h (13h no Brasil) e o suposto agressor, de nacionalidade portuguesa, foi preso no mesmo endereço. Apesar de ter sido socorrida, ela morreu na madrugada seguinte.

A imprensa local informou que o suspeito é um ex-companheiro da vítima que já teria sido detido antes por bater nela. Também de acordo com jornais luxemburgueses, Streckert trabalhava como faxineira e tinha três filhas e um filho. A mais jovem, 10, é autista e teria sido levada para um abrigo após o crime.

Segundo reportagem publicada pela Folha, a catarinense viria para o Brasil no começo desta semana para visitar sua famíllia.

A Promotoria de Luxemburgo informou que o suspeito está preso por tempo indeterminado, enquanto avançam as investigações. Já o Consulado do Brasil em Bruxelas, destacado para acompanhar o caso, não quis dar informações sobre a assistência prestada aos parentes da vítima. O cônsul honorário do país em Luxemburgo não respondeu ao contato da reportagem.