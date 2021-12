Brasileira é sequestrada e violentada na fronteira entre México e EUA

A brasileira Jessiane Schneider, 24 anos, foi sequestrada e violentada por coiotes na fronteira entre EUA e o México. Após o ataque, ela está internada desde 5 de dezembro em Ciudad Juarez, no México. A informação é do Uol.

A família de Jessiane faz uma campanha para arrecadar dinheiro e pagar as despesas médicas dela. A meta de 8 mil dólares, mas o valor já foi ultrapassado, chegando a mais de 10 mil dólares nesta quinta.

Jéssica foi entregue à imigração dos EUA por não ter "mais recursos para enviar ainda mais dinheiro para traficantes", diz a mensagem pedindo ajuda, que afirma ainda que ela "caiu em mãos erradas ao tentar atravessar pelo México".

A irmã de Jessiane, Regiane, também usou as redes sociais para reforçar o pedido de ajuda. "Ela tem 24 anos e foi sequestrada e violentada de todas as formas a quase chegar a morte, mas Deus foi misericordioso e um fazendeiro a ecnontrou apenas um dia depois dela ter enviado um último vídeo no dia 5 pedindo a família para ter misericórdia dela, mas eles não tinham mais recursos para enviar".

Jessiane viajava para tentar encontrar o marido, que está em Nova Jersey, nos EUA, há cerca de três meses.

O Itamaraty ainda não comentou o caso.