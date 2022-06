Brasileiro atropelado em Nova York acorda do coma após três meses

O brasileiro Luiz Gustavo Lotte, de 21 anos, que foi atropelado no início de março em Nova York, nos EUA, acordou do como e agora continua a recuperação, mas segundo o pai o jovem está em estado vegetativo. Luiz Gustavo passou por oito cirurgias nesses mais de três meses. A informação é do G1.

O rapaz foi atropelado quando atravessa uma faixa de pedestres. Com o impacto, ele foi arremessado a 20 metros, ficando gravemente ferido. O motorista fugiu, mas posteriormente foi identificado e preso.

O acusado, Christopher Capuano, de 35 anos, foi indiciado no dia 31 de março, mas ele responde em liberdade supervisionada. Uma nova audiência deve acontecer no final do mês.

O pai do brasileiro, Guga Mendonça, viajou para acompanhar o filho, que é de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele morava na cidade desde março de 2020, trabalhando em uma empresa de publicidade.

A família agora busca um tratamento de fisioterapia pra Luiz Gustavo, que mesmo acordado do coma só tem poucas reações a estímulos.