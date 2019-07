Brasileiro que fazia intercâmbio na China é encontrado morto

O brasileiro Leonardo Cláudio da Rosa, 23, foi encontrado morto nesse final de semana na cidade de Chongqing, no sudoeste da China. O estudante cursava letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, e participava de um intercâmbio no país oriental para estudar mandarim desde o início do segundo semestre de 2018, segundo a UFRGS.

A faculdade chinesa que o acolheu foi a Universidade de Comunicações da China (CUC), em Pequim. A embaixada do Brasil na China afirmou que "está em contato com a família do estudante do Brasil e com as autoridades responsáveis pelo caso na China".

De acordo com o UOL, o Itamaraty afirma estar prestando assistência à família e não deu maiores informações sobre as circunstâncias da morte. Em nota, o Instituto de Letras da UFRGS disse que o universitário foi vítima de "um crime" sem especificar qual. "As informações iniciais, provenientes de colegas de intercâmbio de Leonardo na China, indicam que foi vítima de crime, embora a direção não possa confirmar", disse o instituto.

Leonardo nasceu em Caxias do Sul (RS) e voltaria para o Brasil no segundo semestre de 2019.