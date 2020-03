Brasileiro vencedor do Nobel da Paz morre vítima do coronavírus

Foto: Arquivo Pessoal

Morreu na última quinta-feira, em Nova York, o engenheiro químico brasileiro Sérgio Campo Trindade, de 79 anos. De acordo com a Agência Fapesp, a causa da morte foram complicações ligadas à covid-19, doença gerada pelo novo coronavírus.

Trindade era conhecido pois recebeu em 2007 o Prêmio Nobel da Paz ao lado de Al Gore e outros integrantes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC).

Grande incentivador da energia renovável, o brasileiro atuava como consultor em negócios sustentáveis. Era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente (Scope, na sigla em inglês), agência intergovernamental associada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na qual atuou em parceria com pesquisadores do Programa Fapesp de Pesquisa em Bioenergia (BIOEN).