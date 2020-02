Brasileiros em quarentena serão liberados neste domingo

Com o resultado negativo para coronavírus obtido após a terceira análise colhida na sexta e concluída neste sábado (22/2), o governo decidiu antecipar a liberação dos 58 brasileiros que estão cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis a partir das 10 horas deste domingo (23/2).

Segundo informações do Ministério da Defesa, todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, “que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove Estados”. Atualmente, no Brasil, há apenas um caso suspeito de coronavírus; 52 casos investigados já foram descartados.

Os exames com resultados negativos para coronavírus foram realizados pelo Laboratório Central do Estado de Goiás. O grupo está isolado desde o último dia 9, quando chegou de Wuhan, na China, epicentro do coronavírus. A Operação Regresso trouxe de volta ao País 34 brasileiros, entre adultos e crianças, que pediram para deixar a região que se transformou no centro de contaminações. Os repatriados estavam acompanhados por mais 24 tripulantes, entre equipes de voo, médicos e pessoal de comunicação.

Balanço

Neste sábado (22/2), a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada de 599 novos casos de coronavírus, sendo 397 na China. O único caso sob investigação no Brasil é no Rio de Janeiro. Balanço mais recente divulgado pela Comissão de Saúde da China aponta que 2.359 pessoas morreram em decorrência da infecção e outras 77,7 mil estão infectadas pelo vírus. A OMS disse estar preocupada com o potencial do vírus continuar se espalhando, especialmente em países com sistemas de saúde mais frágeis.

Com a liberação dos 58 brasileiros da Base Aérea de Anápolis, o Ministério da Defesa considera que a operação está encerrada. “A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil cumpre assim seu compromisso com o bem-estar de todos os envolvidos na operação e com a segurança da população brasileira”, informou o Ministério da Defesa em nota. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, acompanhará a Operação Regresso, em Anápolis, neste domingo.

Com informações do Estadão Conteúdo.