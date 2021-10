Braskem doa 3 mil cestas básicas para instituições sociais na Bahia

Instituições sociais em Salvador e Região Metropolitana estão recebendo 3 mil cestas básicas em uma ação desenvolvida pela Braskem. O primeiro lote, com 1.504 kits com alimentos, foi entregue essa semana na Escola Creche Comunitária Emanuel, em Camaçari, na Associação Beneficente Vó Flor, na Ribeira, em Salvador, e no Centro Educacional Santo Antônio - OSID, em Simões Filho.

A empresa prometeu enviar uma nova remessa, com a mesma quantidade, para essas entidades até o final do ano. Cerca de 6 mil pessoas estão sendo beneficiadas. A iniciativa integra uma campanha interna de voluntariado lançada pela Braskem, em que a indústria quintuplicou o valor doado pelos integrantes durante a ação. O total arrecadado foi convertido em cestas básicas para distribuição nas comunidades vizinhas às unidades da empresa no Brasil.

A Braskem afirmou que a campanha é um esforço para apoiar quem foi mais afetado pela pandemia, e que nos últimos dois anos tem promovido ações para tentar mitigar o impacto causado pela pandemia, além de estimular o sentimento de solidariedade.

Além dessa iniciativa, a petroquímica também doou, esse ano, 12 mil cestas básicas para cerca de 30 comunidades de Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Simões Filho e Ilha de Maré, em Salvador, e realizou ações em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) para apoiar mulheres chefes de família assistidas pelo programa da "Mães da Favela", que foram diretamente afetadas pela crise social causada pela pandemia da Covid-19.