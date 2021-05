Braskem fortalece iniciativas de eficiência energética

Empenhada em contribuir com a transformação sustentável do planeta, a Braskem consolida uma série de iniciativas de ecoeficiência operacional, um dos sete novos macro-objetivos lançados pela companhia em alinhamento aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. A eficiência energética é um dos pilares dessas ações, buscando reduzir o consumo energético e promover o uso de energia renovável, com foco em alcançar a meta de se tornar uma empresa carbono neutro até 2050.

"A eficiência energética das suas operações é um dos alicerces do compromisso que a Braskem assumiu de contribuir com o desenvolvimento sustentável. Para isso, a companhia investe na otimização dos processos, transformação digital, redução da perda de energia e na expansão do uso de fontes renováveis. As plantas da Bahia se destacam nesse cenário, apresentando desempenho significativo", pontua Carlos Alfano, diretor Industrial da Braskem na Bahia.

Entre 2019 e 2021, os projetos colocados em prática na unidade Q1, no Polo Industrial de Camaçari (BA), uma das principais unidades da companhia no Brasil, geraram uma redução de 833 GWh de energia, volume equivalente ao consumo anual de energia elétrica de todo o estado de Roraima, que tem quase 600 mil habitantes, com a consequente diminuição de 247 mil toneladas de CO2 no período.

Foram implantadas mais de 10 iniciativas de eficiência energética na unidade de Camaçari, gerando uma redução de 11,5% do total de energia consumida pela fábrica em dois anos. Destacam-se os projetos de Indústria 4.0, como o multivariate process analysis (ProMV), desenvolvido com o apoio do Centro Digital da Braskem, área que tem como objetivo acelerar a transformação digital da empresa, com foco na implementação de ferramentas de análise, automação, inteligência artificial e IoT (Internet das Coisas). Por meio de modelos matemáticos, estatísticos e simulação em tempo real, o projeto otimiza o consumo energético da operação dos fornos de pirólise, equipamentos chaves na operação das centrais petroquímicas, e principais responsáveis pela demanda de energia.

Outra iniciativa relevante foi a eletrificação de equipamentos, equilibrando a matriz energética da unidade industrial. Na prática, substituiu-se o acionamento de equipamentos turbinados, como bombas e compressores, por motores elétricos de maior eficiência, operação interessante sob os aspectos de competitividade e sustentabilidade. Os demais projetos estão ligados à modernização tecnológica de equipamentos nas linhas de produção, realizada principalmente durante as manutenções planejadas.

Energia limpa - Além dos investimentos na melhoria contínua dos processos para torná-los mais eficientes e diminuir o consumo de energia, a Braskem também atua com foco na área de suprimentos buscando ter uma matriz energética mais limpa, a exemplo da parceria com a EDF Renewables, que iniciou a operação do Complexo Eólico Folha Larga Norte, situado em Campo Formoso (BA). O empreendimento localizado no interior da Bahia tem contrato para fornecer energia renovável para a Braskem por 20 anos, permitindo a redução de mais de 280 mil toneladas de CO2.

Outra parceria relevante foi a assinatura do contrato para aquisição de energia eólica da Casa dos Ventos. O acordo prevê a construção de um novo parque eólico e o fornecimento de energia renovável por 20 anos, com estimativa de evitar a emissão de cerca de 700 mil toneladas de CO2 neste período.

"Estamos focados em fortalecer nossa estratégia de ter uma matriz energética cada vez mais renovável em nossas operações, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável. Essas parcerias são novos passos na nossa jornada para nos tornarmos carbono neutro até 2050, com a meta de reduzir em 15% nossas emissões até 2030", explica Gustavo Checcucci, diretor de Energia da Braskem.

A Braskem alcançou 85% dos objetivos estabelecidos no seu primeiro ciclo de melhoria de longo prazo entre 2009 e 2020. Agora, lançou novos macro-objetivos planejados nas dimensões de saúde e segurança, resultados financeiros e econômicos, eliminação de resíduos plásticos, combate às mudanças climáticas, ecoeficiência operacional, responsabilidade social e direitos humanos e inovação sustentável. Para cada um deles, a Braskem definiu metas e objetivos claros.

