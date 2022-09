Braskem lança Voqen, empresa focada na transição energética sustentável da indústria

A Braskem apresenta a Voqen, nova empresa voltada para o mercado de energia e gás que atuará para atender demandas energéticas da Braskem e seus clientes e parceiros. A empresa oferecerá soluções customizadas de energia renovável para contribuir para a transição energética sustentável e competitiva.

A nova empresa, que carrega no nome o conceito “vocação para energia”, pretende contribuir para um futuro com mais energia sustentável para que a Braskem, seus clientes e parceiros atinjam suas metas ligadas a sustentabilidade. Atuará também no desenvolvimento de novos modelos de negócios visando a comercialização de energia e gás.

“A Braskem sempre possuiu um time especializado em energia e gás para atendimento de suas operações e com frequência é procurada pelos seus clientes e parceiros acerca de informações e oportunidades nesse mercado tão complexo. A Voqen nasce então da possibilidade de contribuir ainda mais para a sociedade, colocando à disposição o conhecimento dos mercados de energia e gás que a Braskem tem para os seus clientes e parceiros. Queremos, com a criação desta empresa, alavancar cada vez mais as oportunidades de negócio por meio da criação colaborativa de soluções competitivas de energia sustentável que acelerem a transição energética em nosso setor”, explica Fábio Yanaguita, Diretor de Comercialização de Energia Elétrica da Voqen.

Em seu lançamento, a empresa conta com uma carteira de clientes da cadeia química e petroquímica. A Voqen já nasce como grande gestora de energia no Brasil, administrando um portfólio de cerca de R$ 3 bilhões por ano.

“O lançamento da empresa atuando no mercado de energia e gás traz como diferencial não somente a oferta de soluções customizadas e sustentáveis, mas especialmente seu olhar com viés industrial abrangendo mercados globais, conhecimento desenvolvido por anos pelo nosso time, uma herança da atuação na Braskem. Estamos prontos para compartilhar isso com nossos clientes e parceiros”, diz Claudio Lindenmeyer, Diretor de Comercialização de Gás Natural da Voqen.

Hoje, a Braskem já atua por meio de diversas iniciativas inovadoras que viabilizam a compra e uso de energia renovável (eólica, solar e biomassa de eucalipto) como fonte de energia para as suas operações. A petroquímica é atualmente uma das grandes empresas consumidoras de energia elétrica e gás natural do Brasil.

Para fazer uso consciente dessa energia e também impulsionar seus compromissos com relação ao desenvolvimento sustentável, especialmente em ecoeficiência operacional e combate às mudanças climáticas, a companhia desenvolveu diversas parcerias que estão acelerando a eficiência energética e uma matriz mais renovável em suas operações. Agora, com uma empresa de mercado independente e especializada como a Voqen, a Braskem espera impulsionar ainda mais sua transição energética sustentável e de seus parceiros.

“Temos o objetivo de redução de 15% das emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 para 2030 e neutralidade de carbono em 2050. Ao mesmo tempo, vivemos uma transição energética global, com um cenário mais incerto. Nesse contexto, precisamos desenvolver soluções competitivas e sustentáveis e acelerar a implementação dessas iniciativas".

"Temos a consciência de que, para alcançarmos esses objetivos, precisamos cada vez mais de parcerias para suportar a viabilidade técnica e econômica dessas soluções para a Braskem, seus clientes e fornecedores. Exemplos dessa estratégia são as parcerias já firmadas para compra de energia renovável (eólica, solar e biomassa) e soluções de ecoeficiência energética e a criação do Programa Global de Descarbonização Industrial congrega todas as iniciativas, conectando todas as ações industriais de redução das emissões em nossas operações. A criação da Voqen é mais uma importante etapa nesse processo para alavancar essa transformação não apenas na Braskem, mas em toda a cadeia”, afirma Gustavo Checcucci, Diretor de Energia da Braskem.