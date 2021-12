Braskem Recicla deve coletar 12T de resíduos recicláveis em Salvador

Uma ampla reflexão sobre consumo consciente, aquecimento global e preservação ambiental vai tomar conta do bairro do Comércio, a partir da quarta-feira, dia 8, até o dia 19, com a estação sustentável Braskem Recicla, na Praça Cayru. A ação educativa acontece dentro da programação da Virada Sustentável Salvador e vai falar diretamente com a população e com turistas que circulam pelo local, mostrando que Salvador é uma cidade atenta às mudanças climáticas e comprometida com hábitos mais responsáveis de consumo e descarte.

Na estação, as pessoas poderão ter experiências com o jogo "O Ciclo da Reciclagem", que traz uma série de perguntas para testar e aguçar os conhecimentos sobre o tema. Trata-se de uma forma lúdica de facilitar que as pessoas internalizem pilares e dicas que vão fazer toda a diferença e para que cada um adote medidas no cotidiano para contribuir com o planeta, a exemplo do descarte responsável de embalagens plásticas, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, vidros e metais.

Haverá ainda a exposição do ciclo do plástico verde - I’m green - primeiro plástico de fonte renovável produzido industrialmente com um polietileno que tem a cana-de-açúcar como matéria-prima. Além disso, um triciclo fará a coleta porta a porta nos estabelecimentos comerciais daquele entorno. A Limpurb também é uma parceira do Braskem Recicla e cedeu caminhões para fazer a rota de estabelecimentos em toda a cidade para arrecadar resíduos e encaminhá-los para reciclagem.

"Mais uma vez, vamos ter a participação da Cooperguary, que é uma cooperativa que fica sediada em Periperi. Teremos também conteúdo digital do Soteropobretano, além da Belezas do Subúrbio, que apoia a ação. A expectativa é de coletar 12 toneladas de materiais e, mais ou menos, R$ 20 mil de renda gerada para a cooperativa", afirma Saville Alves, fundadora da Solos, startup baiana que desenvolve soluções para reduzir o lixo nas cidades, como a ação Braskem Recicla.

Solução na pandemia

Com o objeto de fazer a reinserção das cooperativas de reciclagem de Salvador em suas atividades, que estavam paradas por conta da suspensão da coleta seletiva, em 2020, surgiu o Braskem Recicla. Inicialmente, o funcionamento era apenas pelo sistema drive-thru, possibilitando que as pessoas levassem seus resíduos de carro e fizessem a entrega nos pontos indicados.

A primeira edição aconteceu no Centro de Convenções, em 2020, e em setembro deste ano, foi realizada a segunda edição no mesmo formato. Com a reabertura do comércio, porém, percebeu-se que a estação do Braskem Recicla poderia também se transformar em um local de informação e educação ambiental, com qualificação sobre economia circular e mais interatividade para despertar a consciência da população. O segundo evento trouxe o tema "Tudo se transforma, nada se desperdiça" e foi realizado em sintonia com o Dia Mundial da Limpeza (CleanUp Day).

A edição de 2020 durou um mês inteiro e arrecadou seis toneladas de material reciclável; enquanto que em setembro passado, foram apenas sete dias e o significativo aumento na arrecadação de sete toneladas e meia de resíduos.

"Vimos como conseguimos mobilizar as pessoas e fazer com que essa iniciativa tivesse maior expressividade. O mais legal é que a Braskem abraçou muito a iniciativa do ano passado, tivemos resultados expressivos, sobretudo, em um contexto da pandemia, mesmo ainda sem boas perspectivas de reabertura e sem vacina. Conseguimos ter ali também um ponto de intercessão muito interessante com as cooperadas, chefes de família, uma equipe só de mulheres"_Saville Alves, fundadora da Solos

Esta nova edição é ainda mais especial porque traz uma expansão relevante. Simultaneamente à ação de Salvador, o Braskem Recicla acontecerá em outras regionais onde a Braskem atua: Porto Alegre e Mauá, em São Paulo. Isso demonstra o compromisso da Braskem, bem como a importância de iniciativas que, de fato, tragam impacto socioambiental positivo para a sociedade, com uma metodologia que desperta nas pessoas o interesse para essa temática. Isso traz grande esperança de que cada vez mais um número maior de pessoas sejam impactadas e que essa experiência sustentável seja levada para o dia a dia das pessoas, nas pequenas coisas, pois todo mundo gera resíduo e é fundamental que cada cidadão faça seu pós-consumo de maneira responsável, dando endereçamento para as cooperativas.

O Braskem Recicla foi criado em 2020 para reinserir as cooperativas de reciclagem de Salvador em suas atividades, paradas por conta da suspensão da coleta seletiva (Foto: Tayse Argolo/divulgação)

"Para a gente é um super case estar ao lado da Braskem, levando uma iniciativa baiana para outras regiões do pais. Na Solos trabalhamos três pilares fundamentais: 1) economia circular - quanto de volume de resíduos de materiais estão sendo reinseridos na cadeia produtiva, virando insumo e deixando de ser extraídas matérias virgens, e dá para fazer uma infinidade de produtos a partir de materiais recicláveis; 2) conscientização - para quantas pessoas a nossa mensagem esta chegando por conta dos conteúdos e das experiências geradas; 3) inserção socioeconômica e geração de renda de cooperados e atores em vulnerabilidade dentro da cadeia de reciclagem. É sobre como a gente consegue não só gerar mais renda para essas pessoas como melhorar as condições de trabalho para tornar esse ofício mais profissionalizado para ter constância e eficiência dentro da cadeia da reciclagem", frisa.

Todos esses pilares da Solos estão alinhados ao Braskem Recicla, uma ação 360° onde se promove o despertar da consciência através do conteúdo e do jogo interativo, tem a inserção socioeconômica das cooperadas que são contratadas para diversas atividades, desde a sensibilização e triagem do material, até descarregamento do caminhão. Além disso, todos os resíduos coletados vão para a cooperativa parceira que é a Cooperguary em Salvador.

Experiência pessoal

A recicladora Leidejane Santana, cooperada da Cooperguary há dois anos, tem orgulho de participar do Braskem Recicla e colaborar para mudar o destino de resíduos que poderiam causar impactos negativos no meio ambiente em forma de lixo. Ela ressalta, inclusive, que o evento poderia acontecer mais vezes por ano, porque além de ser uma renda a mais para a cooperativa, é uma oportunidade de conscientizar a população.

"A importância da reciclagem é a preservação de toda a biologia, diminuindo todo e qualquer tipo de resíduo que venha a poluir o planeta e o meio ambiente", destaca Leidejane Santana, que já faz em casa a separação de todo o lixo comum da maneira correta para levar para a cooperativa.

As ações do Braskem Recicla, de acordo com Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem, geram uma importante oportunidade de conscientização da população, mostrando que é possível impactar positivamente o planeta com ações simples e fáceis, como separar corretamente seus resíduos e descartar em um local adequado.

“Ao longo das edições desse projeto, percebemos como estamos alcançando mais pessoas, que estão se engajando nas práticas sustentáveis. Esse resultado promissor em Salvador, nos motivou a levar essa ação para outras regiões onde atuamos, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo”_Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem

Virada Sustentável Salvador

A Virada Sustentável Salvador, que acontece de 15 e 19 deste mês, é o maior festival sobre cultura e sustentabilidade da América Latina e um dos principais do mundo. Além das ruas do Comércio e outros pontos do centro antigo da cidade, também ocupará o Palacete das Artes. Os espaços públicos receberão intervenções urbanas para atrair a atenção e convidar a sociedade ao debate sobre mudança de atitudes com o intuito de garantir melhor futuro para as próximas gerações.

A Virada Sustentável Salvador é o maior festival sobre cultura e sustentabilidade da América Latina

Após um ano suspenso em decorrência da pandemia, o projeto retorna com o tema "A mudança que o mundo precisa é cultural" e, desta vez, conta com formato composto por 20 atividades presenciais e online. Serão cinco dias de programação gratuita com manifestações teatrais, de dança, circo, literatura, diálogos e intervenções urbanas. Ou seja, muita arte e diversão para abordar de uma maneira bem positiva questões urgentes para o planeta, como as alterações climáticas e o que podemos fazer para colaborar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030.

"A arte e a cultura são importantes ferramentas na construção de novas práticas que garantam um futuro mais sustentável, o que é cada vez mais urgente"_Mariana Amaral, idealizadora da Virada Sustentável Salvador

Quem não conseguir ir à Virada Sustentável poderá acompanhar a programação online, pois diálogos formativos sobre o impacto das mudanças climáticas nas diversas esferas da sociedade ganharão transmissão ao vivo no canal do festival no Youtube, com participações de ativistas, pesquisadores, escritores e formadores de opinião em cultura e sustentabilidade.

Conheça o canal: www.youtube.com/viradasustentavel

De olho no futuro sustentável

A Braskem é uma indústria totalmente alinhada com as definições de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. Existe uma série de projetos e ações para promover mudanças de hábitos e a implementação de atitudes sustentáveis, que ganham atenção especial e a parceria da empresa. Nessa linha, desenvolvimento local, consumo e pós-consumo e empreendedorismo sustentável são os maiores pilares dos investimentos em responsabilidade social. Apenas entre 2015 e 2020, a empresa aportou R$ 13,6 milhões para promover iniciativas sociais na Bahia, beneficiando, em média, 41,5 mil pessoas por ano, incluindo todos os projetos sociais apoiados.

A empresa tem o objetivo de ser reconhecida mundialmente como uma organização que desenvolve a cadeia de valor da reciclagem nas regiões nas quais atua. Isso pode ser percebido em suas etapas de produção - projetos, fabricação, reciclagem, recuperação e reutilização do plástico. Além disso, na Bahia, a empresa amplia seu portfólio I’m Green, ao mesmo tempo em que investe no aprimoramento de tecnologias e soluções para a reciclagem de resíduos.

“Nossa estratégia de transição para uma economia circular está fortemente pautada em soluções de reciclagem mecânica e avançada, por isso seguimos empenhados em aprimorar tecnologias e soluções para a reciclagem avançada, transformando os resíduos plásticos em insumos químicos, combustíveis ou matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Nesse sentido, almejamos ampliar o portfólio I’m Green™ para incluir até 2025, 300 mil toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado; e, até 2030, 1 milhão de toneladas desses produtos”_Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.

Incentivar hábitos sustentáveis não acontece só da porta para fora da empresa. A sustentabilidade faz parte do DNA da Braskem, por isso está presente em todas as suas ações internas e externas. “Estamos sempre convidando nossos integrantes a refletirem sobre esse tema e adotarem práticas sustentáveis. Um exemplo é o Programa de Reciclagem de Plástico, que busca conscientizar os integrantes sobre a importância da segregação dos copos, embalagens plásticas e sacarias consumidas internamente nas unidades da Braskem na Bahia. Nosso objetivo é conseguir reciclar 100% do que é produzido. Outro momento de mobilização é a Gincana de Voluntariado, que promove diversas ações com foco na promoção da economia circular, como os mutirões de limpeza de praia, realizados antes da pandemia”, comenta Magnólia.

Nos últimos dois anos, porém, com o distanciamento social, a gincana adotou o formato online, mas manteve os desafios sustentáveis que os participantes poderiam realizar dentro de casa. É uma forma dos integrantes abraçarem o propósito da Braskem de melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis.

Conheça mais sobre a empresa:

A Braskem é uma empresa inovadora e possui completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos que atende segmentos como: embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde, higiene, entre outros;

Suas 41 unidades industriais estão presentes no Brasil, Estados Unidos, México e Alemanha;

Sua receita líquida é de R$ 58 bilhões (US$ 15,8 milhões) e a produção anual é de mais de 20 milhões de toneladas de resinas plásticas e produtos químicos;

Atualmente exporta seus produtos para clientes em aproximadamente 100 países

Clique aqui e confira outros projetos e ações apoiados pela Braskem que ajudam a promover mudanças de hábitos e a implementação de atitudes sustentáveis.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.