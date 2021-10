Bravo registra alta de 46% nas vendas de caminhões

É Bravo

A Bravo Caminhões e Ônibus, concessionária da Volkswagen/MAN que completa neste mês 27 anos de mercado, também comemora os resultados deste ano, que apontam um crescimento acima de 46% no volume de vendas, em relação a 2020. Colaboraram para o desempenho o aquecimento de segmentos da economia, como o agronegócio, a construção civil e a mineração, além da disponibilidade de produtos e aumento do ticket médio da venda. As perspectivas de crescimento e desenvolvimento do mercado se apoiam também em lançamentos de produtos como o e-Delivery, primeiro caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil, com zero emissões de gás carbônico, que deve chegar à Bahia ainda este ano

Papai Noel apressado

A magia das quatro estações vai invadir a capital baiana com a chegada do Papai Noel no Shopping Bela Vista – que será, por mais um ano, o primeiro shopping da cidade a inaugurar o Natal. O Bom Velhinho abre a temporada natalina neste domingo (dia 24) com o Natal das Quatro Estações, com show de luzes, corpo de baile da Cia On Broadway, efeitos especiais e recursos tecnológicos. O espetáculo é assinado por Licia Fabio Produções e figurinosdo estilista Fábio Sande. O encontro marcará também a inauguração da decoração de Natal dentro do shopping. O Bela Vista está investindo R$ 2,6 milhões na campanha do Natal, decoração, contratação de mão de obra, promoção e o espetáculo da chegada do Papai Noel.

Já tem panetone

Com a aproximação das festas de final de ano, Pão de Açúcar, Extra Hiper e Mercado Extra, redes do GPA, intensificam a produção de panetones de fabricação própria, comercializados nas padarias das lojas. Este ano, as redes esperam vender 1.500 toneladas dos produtos nos próximos meses – 10% a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. Para os panetones especiais, a expectativa de venda é de 40 mil unidades, enquanto os tradicionais devem alcançar quase 3 milhões de unidades vendidas, segundo estimativas da companhia. Além disso, a expectativa é que os panetones de marcas da indústria também tenham crescimento de venda de 8%, puxado pelas opções recheadas e presenteáveis.

Novo conceito

O Shopping Center Lapa acaba de ganhar uma nova Riachuelo. A marca, uma das lojas âncoras mais antigas do empreendimento, passou por uma reforma com o investimento de mais de R$ 10 milhões. Aliando moda, conforto, modernidade e tecnologia, a marca apresenta um novo conceito, apostando na experiência diferenciada do cliente. A nova loja também está equipada com caixas mobiles, que permitem o pagamento das compras sem precisar pegar fila.