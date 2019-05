Brexit pode ter novo referendo caso parlamentares aprovem plano de May

Em sua tentativa mais recente de solucionar o impasse do Brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, ofereceu ao Parlamento a possibilidade de votar a respeito da realização ou não de um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

May apresentou, nessa terça-feira (21), proposta de um novo acordo do Brexit com 10 itens, e deu a entender que irá entregá-la ao Parlamento ainda nesta semana. O documento revisado inclui garantias para manter os direitos trabalhistas e leis de proteção ambiental, assim como a possibilidade da realização de um segundo referendo sobre a saída dos britânicos do bloco europeu.

Segundo a premiê, os parlamentares têm uma última chance para fazer o Brexit acontecer. Ela afirmou que se comprometeu a fazê-lo, e que espera que eles façam o mesmo.