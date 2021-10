Briga de facções: crime no Lobato motivou ataque na Capelinha

O ataque que deixou 10 pessoas baleadas na Capelinha de São Caetano foi motivado por outro crime que aconteceu minutos antes, no Lobato, que faz fronteira com o bairro.

O Bonde do Ajeita, grupo que domina a Capelinha, foi até o Lobato, área dominada pelo Bonde do Maluco (BDM) e tentou matar um homem. Em seguida, como revide, o grupo subiu para a Capelinha. Eles foram a pé pelas vielas que ligam os dois bairros.

"À tarde eles tentaram executar um cidadão que é de lá. À noite, vieram aqui para fazer o revide", explicou o comandante da 9ª CIPM, major Élison Oliveira. O diretor adjunto de Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado André Garcia, diz que essa é uma das possibilidades investigadas. Ele destacou que o crime de ontem não tem nenhuma relação com a chacina no Uruguai, que aconteceu há uma semana.

Um dos baleados morreu no local e os outros seguem internados - Lara Maiana Oliveira Hungria, 19, em estado grave. Já o baleado no Lobato também morreu, hoje, no Hospital Geral do Estado (HGE). O nome dele não foi divulgado.

Rafael morreu no local após ser atingido com diversos disparos

(Foto: Acervo pessoal)

Um morador disse que ouviu os primeiros disparos e não mais saiu de casa. O fundo do imóvel dá para a Península Itapagipana e Avenida Suburbana.

"Primeiro ouvimos os tiros que vinham lá de um campo de futebol do Lobato. Menos de uma hora, um grupo de homens armados passou pela rua exaltando a facção e dando tiro para cima. Dez minutos depois, ficamos sabendo através das redes que havia pessoas baleadas. Na hora, corremos para uma área da casa e só saímos hoje pela manhã, com a chegada da polícia", relatou um dos moradores.

Baleados

Ao todo, 10 pessoas foram baleadas: Rafael Cidade dos Santos, que morreu no local, Kesia Santana Santos, 22 anos, Irlan Oliveira Silva, 27, Ramon Silva Ribeiro, 32, Laerte Santos Pinheiro, 34, Caique Vinicios Santos Gonçalves, 19, Lara Maiana Oliveira Hungria, 19, Alan Felipe Evangelista dos Santos, 21, Lorena da Silva Andrade e um adolescente de 17 anos.

"Não quero nem lembrar. Estou em estado de choque. Acordei com os tiros. Nunca vi aquilo. O único realmente envolvido foi o que morreu', disse uma moradora.

Eles foram socorridos inicialmente para a UPA de São Caetano e depois encaminhados para o Hospital Geral do Estado, Hospital Ernesto Simões Filho e Hospital do Subúrbio.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma briga entre grupos criminosos. Testemunhas já estão sendo ouvidas pela Polícia Civil desde a noite de terça. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Vídeos

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais relacionados ao ataque, é possível ver uma vítima sendo carregada por populares pelas ruas. Em outro, bandidos armados dão diversos tiros em um homem caído ao chão, bem ao lado de uma mulher também aparentemente ferida. A ação, filmada pelos próprios criminosos, mostram mais de 10 disparos na região da cabeça.

Em mais um registro, é possível ver policiais já no local, momentos depois de os bandidos irem embora.