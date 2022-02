Briga em frente a shopping de Salvador termina com quatro na delegacia; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (23) mostra uma confusão generalizada na entrada principal do Shopping da Bahia, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, quatro pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes após a situação.

As imagens mostram uma mulher adentrando o estabelecimento com um pedaço de madeira e agredindo um homem. Seguranças do shopping tentam apartar a briga.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Ambulantes da Bahia (Sindbaq), Marcos Neves de Almeida, a situação teve início quando ambulantes que vendem água em frente ao estabelecimento tentaram ultrapassar o espaço delimitado em que é permitido que atuem. Ele afirma que não é a primeira vez que isso acontece.

"O pessoal não se contenta e invade a área que não é permitida e causa atrito com o pessoal da fiscalização", afirma. No momento, diz que a situação já foi provisoriamente resolvida, e os vendedores já voltaram ao espaço habitual. "Eles terminam prejudicando todo mundo, nós da associação já chamamos atenção dos ambulantes para isso, mas uns são muitos teimosos", explica.

A assessoria do Shopping da Bahia informou que as imagens mostram uma briga entre dois cidadãos que estavam fora do empreendimento. "A equipe de segurança do shopping interveio para separar os envolvidos e solicitou apoio da Polícia Militar", diz pronunciamento.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por vias de fato foi lavrado e os conduzidos foram liberados, após prestarem depoimento. A Polícia Militar confirmou a ocorrência.