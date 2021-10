Uma festa que acontecia na madrugada deste domingo (31), em Juazeiro, na Bahia, foi interrompida por uma briga generalizada. Tiros foram disparados perto do espaço onde aconteciam as apresentações, segundo a Polícia Militar.

O cantor Thiago Aquino se apresentava no evento. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram diversas pessoas brigando, arremessando cadeiras e mesas que estavam no espaço da festa. Não há informações sobre feridos.

Briga generalizada e tiros interrompem show em Juazeiro; vídeo https://t.co/QcIfO9FIRn



Cantor Thiago Aquino se apresentava no evento (Vídeo: Reprodução) pic.twitter.com/NYKadasxFM — Jornal Correio (@correio24horas) October 31, 2021

De acordo com o Comando de Policiamento da Região Norte (CPRN), a festa tinha segurança privada e foi autorizada pela prefeitura municipal.

Segundo o Comando, equipes da 74ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) deslocaram até o local do evento e realizaram rondas, mas não identificaram os autores dos disparos. Ninguém foi preso.

Em nota, a prefeitura de Juazeiro informou que não tem responsabilidade sobre a segurança interna de eventos particulares, e que a única obrigação é verificar se está sendo cumprido o decreto estadual que prevê a liberação de eventos com venda de ingressos para público de até 1.200 pessoas. Todos os participantes e funcionários da festa devem comprovar que tomaram as duas doses de vacina contra a covid-19.

"A Semaurb esclarece que o evento ocorrido no bairro João Paulo II, no último dia 30 de outubro, foi autorizado, mediante a comprovação dos requisitos sanitários exigidos pelo decreto do Governo do Estado. Além disso, o setor de Ordenamento Urbano também orientou o proprietário sobre as normas de segurança interna e externa do ambiente, cabendo a ele providenciar. O que aconteceu além disso durante e após a realização do show não cabe à Prefeitura de Juazeiro, mas as autoridades policiais averiguar, após acionamento do dono da casa de shows", diz nota.

O Correio tentou entrar em contato com a produção do cantor Thiago Aquino, mas não conseguiu até o momento.