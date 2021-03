Brinquedo sexual masculino assusta por parecer triturador de alimentos; veja vídeo

Brinquedos sexuais são cada vez mais comuns entre as mulheres, mas a ala masculina do mercado ainda é incipiente, com poucos produtos disponíveis. Contudo, os rapazes que estão dispostos a aposentar a mão e investir em algo mais high-tech tomaram um susto ao ver o vídeo de um masturbador masculino que viralizou nas últimas semanas.

O vídeo foi compartilhado pelo Sex Shop colombiano "Caputxeta Sex" no último dia 14 e já foi visto mais de 9 milhões de vezes. O produto não possui um nome, sendo chamado apenas de "masturbador masculino".

A dinâmica dele é simples: o homem coloca o pênis em um tubo com algumas cerdas. O produto, então, faz alguns movimentos de "pra cima e pra baixo" e circulares. Há alguns níveis de velocidade, desde um mais tranquilo até outro que parece um triturador de alimentos - e justamente que assustou os homens. Assista:

O produto já recebeu alguns apelidos como "liquidificador" e "moedor". São poucos os corajosos que se mostraram dispostos a encará-lo. Auron Play, um famoso streamer da Espanha, ironizou o triturador.

"Sinto muito, amigos. Não farei stream durante alguns dias pois estou no hospiral. Logo logo contarei mais detalhes", disse ele, que também compartilhou o brinquedo perigoso.

O produto é vendido na Colômbia com um preço equivalente a R$ 1 mil, o que pode afastar até mesmo os corajosos.