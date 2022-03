Britney Spears posa nua na praia em viagem com noivo

A cantora Britney Spears, de 40 anos, está se divertindo na viagem em comemoração do aniversário do noivo Sam Asghari, 28. Para celebrar a felicidade, a artista compartilhou com seus fãs, nesta terça-feira (1), cliques feitos na praia deserta completamente nua.

E uma sequência de fotos, Britney aparece deitada na água cristalina, na beira de uma praia. Ela usou emojis de estrela e diamante para cobrir as partes íntimas. Em outra postagem, ela aparece cobrindo os seios com as mãos. A cantora também postou um vídeo onde aparece feliz e mostra a beleza do local. Dessa vez, ela usa a parte de baixo do biquíni.

"Amo te ver assim, feliz", comentou um internauta em apoio às postagens da cantora. "Você é livre, você merece isso!", disse a drag queen brasileira Lia Clark.

Britney está com Sam Asghari desde 2016. Ele também postou um vídeo beijando a cantora dentro de uma piscina com borda infinita. "Amor de ilha com a leoa", escreveu na legenda.

Contrato milionário

Recentemente, Britney assinou um dos maiores acordos para lançar uma autobiografia, ficando atrás apenas do assinado por Barack e Michelle Obama em 2017. O casal recebeu mais de US$ 60 milhões (R$ 309 milhões) para escrever uma série de livros. A cantora fechou o contrato com a editora Simon & Schuster no valor de US$ 15 milhões, o equivalente a R$ 77 milhões.









#FreeBritney

A justiça dos EUA decidiu pela suspensão de Jamie Spears da função de tutor da filha Britney em setembro de 2021. Ele já havia desistido da posição que ocupava há 13 anos, mas sua saída oficial estava prevista para acontecer após a audiência sobre o caso que estava marcada para janeiro de 2022.

No entanto, Britney Spears solicitou a aceleração do processo, e foi atendida pela juíza Brenda Penny. Uma das justificativas usadas pela cantora para acelerar a suspensão é que a situação da tutela do pai a impediria de assinar um acordo pré-nupcial com seu noivo, o modelo e atleta iraniano Sam Asghari. A decisão veio em novembro, meses depois de Spears fazer uma declaração contundente sobre a tutela no tribunal, chamando-a de "abusiva" e dizendo que a deixou se sentindo "intimidada" e "sozinha".