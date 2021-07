Bronco Sport: sofisticado e pronto para o off-road

O Bronco Sport é comercializado em uma única versão e todos os equipamentos são de série

Morar na Bahia e ter um veículo 4x4 na garagem proporciona experiências incríveis, como poder explorar a Chapada Diamantina ou chegar a uma praia deserta. É essa a proposta do Bronco Sport, que além de ter conforto para o uso diário, é equipado com um sofisticado sistema de tração nas quatro rodas - que inclui até um piloto automático off-road.

A tração é integral sob demanda, mas o motorista pode selecionar modos pré-ajustados para diferentes situações. Além do Normal, para ser utilizado no dia a dia, e do Eco, para uma condução com foco na redução do consumo, existem outras cinco possibilidades: Esportivo, Escorregadio, Areia, Rocha e Lama/Terra. A troca de modo altera a resposta de motor, acelerador e câmbio; ativa a tração nas quatro rodas e muda a atuação dos freios e do controle de tração.

Depois de rodar com o veículo na pista de testes, aproveitei um final de semana para usar o SUV da Ford por aqui e dar uma escapada para o Litoral Norte. Além da robustez, o novo Ford agrada internamente. Bem acabados, os bancos são bem ergonômicos (com ajustes elétricos para o do motorista) e a posição de guiar é muito boa. A cabine é ampla e ainda conta com teto solar de série, que tem abertura elétrica.

Confira a experiência com o Bronco Sport em vídeo

Existem muitos porta-objetos e soluções interessantes para acomodar itens de aventura, caso o proprietário se inspire. O porta-malas tem tomadas de 110 V e 12 V e um sistema que permite criar várias divisórias e até uma mesa auxiliar.

Nessa linha de praticidade, o acabamento interior tem um revestimento que pode ser lavado. Há também carpete, mas com outra função: atenuar ruídos. Para isso, foram instalados como revestimento das caixas de roda.

Para movimentar o Bronco Sport, que chega em versão única (Wildtrack) e com todos os itens citados aqui de série, a Ford oferece um motor 2 litros turbo a gasolina, que entrega 240 cv de potência e 38 kgfm de torque. Esse propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automática de oito velocidades.

O utilitário tem 4,39 metros de comprimento, 1,94 m de largura, 1,80 m de altura e 2,67 m de entre-eixos O motor 2 litros turbo a gasolina rende 240 cv de potência O interior do SUV é bicolor, conta com nove airbags, banco do motorista elétrico e teto solar O veículo conta com sete modos de condução e opções off-road As tomdas USB são do tipo A e C e ainda há um carregador por indução Há um prático porta-objetos sob o banco traseiro direito Quem viaja atrás conta com saídas de ar-condicionado (Fotos: Ford) Emborrachado, o bagageiro conta com tomadas de 110 V e 12 V

Produzida no México, essa configuração é recheada de equipamentos, que vão além das capacidades fora de estrada. Nesse quesito, destaco o sistema de som premium da Bang & Olufsen e diversos sistemas de auxílio à condução, desde alerta de ponto cego até piloto automático adaptativo.

E até mesmo de longe é possível interagir com o SUV, utilizando o aplicativo Ford Pass. Assim, à distância, o Bronco Sport pode ser ligado e dessa forma já estar refrigerado quando os ocupantes chegarem até ele. Usei bastante nos dias de calor, e seria bem útil em uma saída noturna no inverno da Chapada Diamantina.

Falando em viagem, esse sistema facilita o check-list antes de pegar a estrada. Dá para checar a autonomia do combustível, verificar a pressão dos pneus e até mesmo agendar uma revisão.

EM BREVE NO BRASIL

Ainda sem revelar a data, a Kia confirma que o Stonic será comercializado no mercado brasileiro. O SUV compacto, montado sobre a mesma plataforma do Rio, chegará ao país importado da Coreia do Sul equipado com motor 1.0 turbo GDI de 120 cv e câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem.

O Stonic será o próximo lançamento da Kia no mercado brasileiro (Foto: Kia)

Um dos destaques é o sistema híbrido-leve de 48 volts focado em economizar combustível e recuperar energia nas frenagens. Neste caso, o motor tradicional pode ser desligado em velocidades de até 125 km/h, sendo acionado automaticamente quando o motorista pisa no acelerador ou no freio.

KINTO: UM ANO NO PAÍS

A Kinto, empresa com serviços de mobilidade da Toyota, está completando um ano de atuação no país. Atualmente atuando com dois produtos Kinto Share e Kinto One, respectivamente, um serviço de compartilhamento de automóveis e um programa de gestão de frotas corporativas.

No primeiro ano, com a participação de 41 concessionárias (oito delas na Bahia), alcançou a marca de 32 mil usuários cadastrados na plataforma, além de mais de 13 mil locações diárias. Chama a atenção o crescimento registrado em 2021, que foi de 60% nos cadastros e de 115% nas locações.

O Corolla Cross é um dos modelos oferecidos pela Kinto Share (Foto: Toyota)

“No caso do Kinto Share, o resultado demonstra que a busca por serviços de mobilidade como o compartilhamento de veículos tem se tornado uma opção definitiva para os consumidores”, declarou Roger Armellini, diretor de mobilidade da Toyota. Por isso a nova investida da empresa será na criação de um serviço de assinaturas.

GESTÃO DE FROTAS

O serviço de gestão de frotas Kinto One, fecha os primeiros seis meses de 2021 com aproximadamente 500 clientes e 3 mil veículos em operação, um crescimento de 300% se comparado ao final do primeiro trimestre, quando a carteira contava com 120 parceiros e aproximadamente 1 mil veículos.

“Diversificamos nossos segmentos de atuação para atendermos setores como agronegócio, serviços, mineração, energia e construção, seja pequena, média ou grande empresa”, destaca Roger Armellini.

USADOS EM ALTA

No primeiro semestre deste ano, foram vendidos 7,3 milhões de unidades de veículos usados, incluindo automóveis, comerciais leves, motos, caminhões e ônibus.

Esse volume é 63% superior ao obtido no mesmo período do ano passado, que somou 4,5 milhões de unidades.

SOB NOVA DIREÇÃO

A PME Máquinas e Equipamentos, empresa pertencente ao Grupo Pianna, está assumindo a rede de concessionárias New Holland Agriculture em umas das regiões com maior índice de produtividade de soja do país: o oeste baiano.

A New Holland ganhou nova gestão no oeste do estado (Foto: CNH Industrial)

De acordo com o diretor de negócios da PME e do Grupo Pianna, Leonardo Pianna, a empresa tem um planejamento preparado para atender pequenos e médios produtores da região de Luís Eduardo Magalhães, que requerem uma atenção especial. “Mas também vamos atuar junto a grandes produtores, com um mix de produtos que passam por colheitadeiras de grande porte, tratores das linhas T7 e T9, plantadeiras e pulverizadores”, pontua.

Concessionária de Luís Eduardo Magalhães será a sexta da New Holland Agriculture na Bahia.